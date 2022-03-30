29 марта в Актобе и области разыгрался ветер с порывами до 22 метров в секунду. За городом из-за бурана пришлось остановить движение автотранспорта на участках трассы Самара - Шымкент и Актобе - Орск, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Актобе боран Закрывали дороги и в некоторые районы. Почти до полуночи сотрудники ДЧС проводили спасательные работы. В Актобе из-за порывистого ветра сорвало кровлю четырёх зданий. Среди них две больницы – областная детская и бывший роддом № 1, который планируют передать медицинскому училищу под корпус.
- Сорвало кровлю пятиэтажного жилого дома по улице Богенбай батыра и кровлю бани в посёлке Новый, - сообщили в ДЧС Актюбинской области. - Аварийно-спасательные работы проводили в Алгинском, Каргалинском и Хромтауском районах, спасли 82 человека, из них 12 детей.
Спасательными работами занимались 25 сотрудников  ДЧС и ещё 55 сотрудников департамента полиции и дорожных служб.

cbNO4pCtSY0

ZKVy9d30S3k

Ураганный ветер прошёл и по Атырау и Алматы.