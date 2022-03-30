- Сорвало кровлю пятиэтажного жилого дома по улице Богенбай батыра и кровлю бани в посёлке Новый, - сообщили в ДЧС Актюбинской области. - Аварийно-спасательные работы проводили в Алгинском, Каргалинском и Хромтауском районах, спасли 82 человека, из них 12 детей.

Закрывали дороги и в некоторые районы.Почти до полуночи сотрудники ДЧС проводили спасательные работы. В Актобе из-за порывистого ветра сорвало кровлю четырёх зданий. Среди них две больницы – областная детская и бывший роддом № 1, который планируют передать медицинскому училищу под корпус.Спасательными работами занимались 25 сотрудников ДЧС и ещё 55 сотрудников департамента полиции и дорожных служб.

