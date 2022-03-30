- На утро 30 марта в Казахстане находятся более 101 тысячи россиян, из которых 6 350 человек - по причине работы. То есть 6 300 человек приехали с начала года на работу, - сказал Биржанов в ходе брифинга в СЦК.

- Тот же inDriver приехал в Казахстан, офис открывает – это импорт знаний, импорт компетенций. Почему мы этого боимся? Раньше наши казахстанцы приглашали дополнительно коучей за большие деньги. Сейчас, если такие крупные компании придут к нам и научат наших казахстанцев работать, либо откроют здесь предприятия, это и дополнительные рабочие места, это и уплата налогов в бюджет. Надо искать и плюсы, - считает вице-министр.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов сообщил, что Минтруда совместно с МВД ежедневно отслеживают прибывающих в Казахстан и выбывающих.За прошлый год в Казахстан приехали 18,8 тысяч граждан России. По его словам, «наплыва россиян по работе на сегодня нет». Прокомментировал Биржанов и страхи казахстанцев потерять свои рабочие места. Он отметил, что в страну приезжают более высококвалифицированные специалисты.Он добавил, что приезжающие больше направлены на отдельные направления деятельности - консалтинг, разработка, IT-сфера, информационная безопасность.