Скриншот с видео Авария произошла 28 марта около 14:00 по улице Бергалиева, сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. 43-летняя женщина за рулём Lexus RX300 при повороте налево сбила пешехода с годовалым ребёнком на руках. В результате столкновения малыш получил различные телесные повреждения и доставлен в травмпункт Атырауской областной детской больницы. Автомобиль припаркован на спецстоянке, полиция ведёт сбор необходимых документов. В пресс-службе регионального управления здравоохранения сообщили, что у малышки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, линейный перелом теменной кости справа, подкожная гематома теменной области.