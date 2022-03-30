- Антициклон принесёт повышение температуры воздуха практически на всей территории страны, что даст возможность казахстанцам почувствовать настоящую весну, - рассказали синоптики.

В РГП «Казгидромет» дали прогноз погоды на ближайшие три дня: 31 марта, первое и второе апреля. Ожидается прекращение осадков, за исключением крайних западных и северных регионов республики.Днём на западе республики столбики термометров достигнут отметки до +10..+20 градусов, в северных и восточных регионах - до +5..+13 градусов, а в южной половине - до +15..+23 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.