Фото: Антикор РК Нурлан Кыдырбаев в 1992 году окончил Московский институт инженеров железных дорог и транспорта, в 2001 году - Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясауи. С 1993 по 2018 годы служил на различных должностях в органах национальной безопасности. С 2019 по 2020 годы был руководителем департамента агентства по Нур-Султану. До настоящего времени являлся заместителем руководителя службы агентства. Предыдущий руководитель департамента по ЗКО Рустам Акмырзаев, занимавший пост с 2019 года, в феврале 2022 года был переведён на должность главы Антикора по Кызылординской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.