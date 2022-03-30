- Произошли повреждения электролиний, частичные срывы кровли крыш домов, зданий, обрушение которых представляло непосредственную угрозу для жизни людей. За сутки на номер 112 поступило 28 вызовов по городу и шесть по районам. Многоэтажные жилые дома – 18, объекты управления здравоохранения – 3, детские сады – 3, школы - 3, дом культуры – 1, а также другие, - отметили в пресс-службе ведомства.В Атырау из-за сильного ветра произошли частичные срывы кровли крыш, обшивки, стеклянных фасадов, кровель балкона с 18 жилых домов. Также сильный ветер повредил кровлю навеса и карнизы в трёх садах. В Атырауском областном кардиологическом центре ветер снёс крышу на площади 100 квадратных метров, в Областной больнице упала фасадная облицовка на площади 35 квадратных метров. В Курмангазинском районе в локомотивном депо сорвало кровлю на площади 600 квадратных метров. В Индерском районе в посёлке Индербор ветер снёс обшивку на площади 96 квадратных метров в Школе искусств. В Кызылкугинском районе из-за ухудшений погодных условий произошло аварийное отключение электроснабжения в поселках Тайсоган, Жамансор, Кенбай, Жанкельдин, Ойл, Коздикара. Все абоненты подключены к дополнительной линии, ведутся работы по восстановлению. В Атырау в микрорайоне Сарыкамыс, в посёлке Кызылбалык, Геолог, Акжар сильный ветер повредил электролинии, все абоненты уже подключены.
