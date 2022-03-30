Официально учебный год завершается 25 мая, передаёт BaigeNewskz.
В кулуарах правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов прокомментировал предложение бизнесмена Айдына Рахимбаева о сокращении каникул. В феврале учредитель Binom school Рахимбаев сообщил, что в их школах планируется увеличить учебный год с 34 до 38 недель.
- У нас есть государственный общеобязательный стандарт, он одинаков для всех организаций, независимо от формы собственности. Сегодня ГОСО говорит, что у нас есть начало и завершение учебного года. В данном случае учебный год у нас завершается 25 мая, - сказал глава МОН.
- Как и в прошлом году в июне проводили, мы в этом году также проведём летнюю школу. Это нужно для того, чтобы дети подтянули свои знания, дополнительную возможность получили поработать вместе с нашими учителями. Дополнительных расходов это не влечёт, - отметил министр.
По его словам, ведомство будет убеждать учеников и родителей в необходимости прохождения летней школы.
