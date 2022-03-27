- Воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту Нур-Султана в 8:32. На борту находилось 158 пассажиров и членов экипажа, - сообщили в комитете гражданской авиации.

- Для устранения сигнала, согласно инструкции, экипаж отключил отбор воздуха для системы кондиционирования. Начав снижение самолёта, экипаж запустил вспомогательную силовую установку и подключил резервный отбор воздуха для системы кондиционирования. В процессе снижения разгерметизации салона не было, применение кислородных масок не потребовалось, - прокомментировали в авиакомпании.

Борт Airbus A321, вылетевший из Нур-Султана в Алматы, вернулся в аэропорт столицы. Инцидент произошёл в 7:43 27 марта. Возврат произошёл по причине потери герметичности.Управление по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов проведёт расследование по данному факту. Позже в пресс-службе AirAstana пояснили, что на борту сработало оповещение об отказе одного из клапанов воздушного запуска двигателя.Пассажиры вылетели по маршруту на другом самолёте.