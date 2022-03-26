В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +3..+5, ночью похолодает до -4..-6. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.

В Атырау ожидается дождь. Днём будет +8..+10 градусов, ночью +1..+3 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +1..+3 градусов. Ночью похолодает до -5..-7 градусов. Ветер южный до 14 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

На большую часть республики будет оказывать свое влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются усиление ветра, туман и гололёд.