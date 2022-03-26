Это совместное решение Духовных управлений мусульман Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске Айт намаз провели на улице (фото) В этом году священный месяц Рамазан начинается второго апреля и заканчивается первого мая. Пост продлится 30 дней. Второго мая будет Ораза айт, а Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) - с 27 на 28 апреля. В этом году сумма фитр-садака установлена ​​в размере 500 тенге. Она рассчитывалась, исходя из средней цены двух килограммов муки по стране. ДУМК опубликовало расписание оразы в 2022 году. В 2022 году Рамазан начнётся 2 апреля Скачать расписание в других городах Казахстана можно по ссылке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.