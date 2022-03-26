Двое решили уйти сами, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО начался отбор в президентский кадровый резерв Иллюстративное фото из архива "МГ" На встрече акима Актюбинской области Ондасына Уразалина с общественностью у него поинтересовались, сколько теперь останется заместителей? Недавно, обращаясь с посланием народу Казахстана, президент предложил меры по оптимизации количества госслужащих в аппаратах акимов областей. «У акимов не должно быть больше трёх заместителей, в исключительном случае – четыре», - сказал он. У Ондасына Уразалина до последнего было пять заместителей. Сколько их будет теперь?
- У меня не пять заместителей, а три, – сказал Ондасын Уразалин. - Мы пришли к такому решению. В прошлом месяце Салимгерей Бакбергенов подал заявление об уходе по семейным обстоятельствам, есть одна вакансия. Руслан Хамбаров (первый заместитель) сообщил, что готов оставить должность по собственному желанию. Если будет распоряжение о трёх заместителях у акима области, продолжим работу с тремя заместителями.
На сайте акимата Актюбинской области имени Салимгерея Бакбергенова уже нет, указаны четыре заместителя, среди них Руслан Хамбаров.

Фарида ЗАРИП