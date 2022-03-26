- Каждый год все страны-участники поднимают одну из наиболее актуальных экологических тем. В прошлые годы в Казахстане акция уделяла внимание вопросам экологического активизма, экономического следа и защите редких видов животных. В 2022 году «Час Земли» приурочен к теме экотуризма. Чтобы стать настоящим экотуристом, нужно способствовать сохранению природы и экономическому развитию местного населения, - отметили организаторы акции в РК.

Изображение с сайта Pixabay Казахстан подключился к акции «Час Земли» в 2009 году и вот уже 13-ый год вместе с другими странами мира привлекает внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.Жителей Казахстана призывают с 20:30 до 21:30 (по времени Нур-Султана) выключить свет в домах и квартирах. Акцию обычно поддерживают государственные и частные организации, выключая подсветки своих зданий.