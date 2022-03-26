На дороге образовалась огромная дыра, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: podslushano_aktau/Instagram
Видео появилось в социальных сетях. Асфальт провалился в 21-ом микрорайоне близ шиномонтажа.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В пресс-службе ДЧС Мангистауской области сообщили, что произошёл порыв теплосети, из-за чего грунт подмылся и провалился асфальт.
- Пострадавших нет. На месте работают четыре работника ГКП «ТВСиВ» и два работника «Қала жолдары». Участок оградили, - информировали в ведомстве.
Накануне в Актау прошёл сильный дождь.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!