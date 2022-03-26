Посмотреть эту публикацию в Instagram

- Пострадавших нет. На месте работают четыре работника ГКП «ТВСиВ» и два работника «Қала жолдары». Участок оградили, - информировали в ведомстве.

Фото: podslushano_aktau/Instagram Видео появилось в социальных сетях. Асфальт провалился в 21-ом микрорайоне близ шиномонтажа.В пресс-службе ДЧС Мангистауской области сообщили, что произошёл порыв теплосети, из-за чего грунт подмылся и провалился асфальт.Накануне в Актау прошёл сильный дождь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.