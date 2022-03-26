- Проверив сотни машин, оперативники вышли на авто, находящееся в аренде у 45-летнего жителя соседнего села. Мужчина занимался частным извозом. По показаниям подозреваемого, в поисках знакомых он случайно вошёл в дом, и увидев сонного беззащитного подростка, решил ограбить. В своё оправдание он заявил, что увяз в денежных долгах, из-за чего и пошёл на преступление, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay Нападение произошло в Талгарском районе Алматинской области. Мужчина влез в окно частного дома и связал 14-летнюю девочку. Угрожая ножом, он требовал отдать ему деньги и золото. Школьница начала кричать и преступник сбежал, прихватив лишь охотничье ружьё с патронами.Как оказалось, ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Сейчас расследование ведётся по двумя статьям: «Разбой» и «Хищение». К слову, в момент разбоя на улице в салоне арендованной им иномарки находилась его супруга с грудным ребёнком. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.