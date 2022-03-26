Не осилила путь даже машина неотложки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Застряли в грязи: на бездорожье жалуются жители аула Атамекен в ЗКО Скриншот с видео В редакцию «МГ» обратились жители аула Атамекен в Таскалинском районе, который находится примерно в 37 километрах к юго-западу от села Таскала. Накануне жители не смогли покинуть аул - их автомобили застряли в грязи. Тернистый путь они сняли на видео.
- Мы пытались выехать на трассу Уральск - Таскала - граница РФ. Но дороги нет на 18 километрах, сплошная жижа. Вытянуть друг друга мы не можем, - сетуют водители.
Осенью прошлого года от трассы до аула проложили три километра дороги, но потом наступила зима и работы приостановили. Дозвониться до акима района нам пока не удалось. Проблемы испытывают и жители Жанибекского района. Многие машины зачастую съезжают с трассы или застревают в грязи. Ждать дороги им придётся ещё немал. Предположительной датой окончания строительства трассы Казталовка - Жанибек назвали 2023 год.