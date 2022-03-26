Убийство пожилой женщины произошло девятого марта в посёлке Зачаганск, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Окровавленная мама лежала в прихожей - сын жестоко убитой пенсионерки в Уральске Убитая Райхан Нигметова Об убийстве пожилой женщины в Казахауле (микрорайон в посёлке Зачаганск) стало известно вечером 10 марта. В WhatsApp распространилось аудиосообщение, в котором говорится, что женщину убили днём, когда она находилась дома одна. В полиции факт подтвердили. Было заведено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой». На следующий день подробности произошедшего рассказал сын убитой. Также начальник управления криминальной полиции ДП ЗКО Султан Шалдарбеков в ходе специального брифинга сообщил, что преступник забрал с места преступления золотые изделия: серьги, обручальное кольцо и печатку. 24 марта в пресс-службе департамента полиции ЗКО журналистам сообщили, что по поводу подозреваемых они не могут дать никаких комментариев, ссылаясь на статью 201 уголовно-процессуального кодекса - недопустимость разглашения данных досудебного расследования. В пресс-службе прокуратуры ЗКО пояснили, что все комментарии даёт то ведомство, у кого находится дело в производстве. В данном случае, это департамент полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.