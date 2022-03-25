Фото с сайта pexels.com Итак, один из самых распространенных народных способов - это. Наберите банку воды из-под крана и поместите в неё серебро, будь это кулон, браслет, кольцо или ложка. Металл способен уничтожить все вредные бактерии, а воду сделать мягкой на вкус. Изделие из серебра стоит оставить в воде не менее чем на половину суток, этого времени достаточно очистить воду. Кроме того, если у вас не оказалось серебра под рукой, его смело можно заменить на. Эти минералы можно приобрести в аптеке, они в свободном доступе. На одну литровую банку нужно сто граммов минерала. Вода должна отфильтровываться трое суток, затем на дне воды образуется осадок, который пить не следует. Если вместо рассыпного минерала, вы приобретете камень, то это упростит очистку. Ещё одно ходовое средство, способное очистить воду, это. Для один литр потребуется всего одна таблетка. Заверните в таблетки в марлю или платочек и опустите в воду. Очищение воды произойдет в течение восьми часов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.