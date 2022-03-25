Многим известно, что воду, которая течёт из-под крана, пить не рекомендуется. Её необходимо очистить, как минимум через обычный настольный фильтр для воды. И для тех, у кого нет возможности приобрести установку для очистки воды или же домашний фильтр пришёл в негодность, мы вам расскажем, как легко и просто очистить воду, чтобы убрать все вредные вещества и оставить только полезные. При этом очистка воды будет происходить не с помощью заморозки или фильтрации.   Как очистить воду без заморозки и фильтра? Фото с сайта pexels.com Итак, один из самых распространенных народных способов - это серебряная очистка. Наберите банку воды из-под крана и поместите в неё серебро, будь это кулон, браслет, кольцо или ложка. Металл способен уничтожить все вредные бактерии, а воду сделать мягкой на вкус. Изделие из серебра стоит оставить в воде не менее чем на половину суток, этого времени достаточно очистить воду. Кроме того, если у вас не оказалось серебра под рукой, его смело можно заменить на кремень, шунгит. Эти минералы можно приобрести в аптеке, они в свободном доступе. На одну литровую банку нужно сто граммов минерала. Вода должна отфильтровываться трое суток, затем на дне воды образуется осадок, который пить не следует. Если вместо рассыпного минерала, вы приобретете камень, то это упростит очистку. Ещё одно ходовое средство, способное очистить воду, это активированный уголь. Для один литр  потребуется всего одна таблетка. Заверните в таблетки в марлю или платочек и опустите в воду. Очищение воды произойдет в течение восьми часов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.