Фото с сайта Pixabay.com На календаре уже весна, солнце активно пригревает и кажется, что выйти в лёгкой курточке будет самый раз. Но не стоит торопиться, ведь именно в этот период в воздухе размножаются болезнетворные бактерии и вирусы. Да и переохлаждение тела могут привести к развитию ОРВИ и гриппа. При первых признаках простуды большинство из нас берутся лечиться народными средствами. Однако не стоит забывать, что привычное лечение домашними средствами могут негативно сказаться на состоянии больного. Врач общей практики Софья Маликова поделилась тем, как быстро вылечиться от ОРВИ и при этом не навредить себе. Первое чего не нужно делать, так это. Многие свято верят, что эти препараты стоит принимать на ночь, якобы можно пропотеть и проснуться здоровым. Софья Маликова говорит, что принимать витамин С и аспирин нужно, но только допустимую норму а это 1000 мг витамина и 500 мг аспирина. Люди с такими диагнозами как гастрит и язва вообще не рекомендуется принимать эти препараты, так как они могут раздражать слизистую ЖКТ. Так же они противопоказаны беременным, детям до 18 лет, тем, кто страдает аллергией. Врач уверяет, что при простудных заболеваниях следует позволить организму бороться с инфекцией самостоятельно. Температуру советует сбивать только в том случае, когда она показывает отметку выше 38,5 и при наличии лихорадки.действительно имеют свойства прогревания, но их стоит использовать лишь в качестве дополнительной терапии. Имбирь является острой приправой, он противопоказан людям с проблемами ЖКТ. Ни имбирь, ни лимон - это не лекарство, хотя в них содержится витамин С. При этом он разрушается при соприкосновении с кипятком, да и желудок и слизистая пищевода могут пострадать от горячих напитков. На пользу пойдут теплые напитки, но никак не горячие.уж точно не вылечит простуду, тем более мед при нагревании теряет все свои полезные свойства. А вот теплое молоко на ночь действительно может успокоить и помочь уснуть, оно никак не убивает микробы.можно делать только при отсутствии температуры, а детям младшего возраста и вовсе не рекомендуется ее делать, так как велик риск получить ожог. При такой процедуре стимулируется активность патогенов. Лучше воспользуйтесь небулайзером и использовать при этом прописанные доктором препараты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.