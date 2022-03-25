В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +1..+3, ночью похолодает до -6..-8. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +8..+10 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На большей части территории Казахстана с выходом Южного циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов связанных с ним сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки, усиление ветра, туман и гололёд.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.