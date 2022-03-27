- Сотрудниками полиции установлен и задержан 23-летний подозреваемый. В ходе досудебного расследования подозреваемый признался, что в конце декабря 2021 года с этого склада он совершил кражу трёх коробок подгузников. Общий ущерб составил более 100 тысяч тенге, - рассказали правоохранители.

Фото с сайта pixabay.com В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что преступление произошло в середине марта. Со склада были тайно похищены четыре коробки подгузников.Похищенные подгузники подозреваемый продал. Расследование продолжается.