Специалистам удалось идентифицировать по ДНК 120 человек, передаёт РИА Новости. Чёрный ящик нашли на месте крушения Boeing в Китае Скриншот CCTV Заместитель главы управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньцзян сообщил, что все 123 пассажира и девять членов экипажа признаны погибшими. Сегодня, 27 марта, Центральное телевидение КНР сообщило, что на месте крушения найден второй чёрный ящик. Крушение пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines произошло 21 марта в уезде Тэн. Поисково-спасательная операция осложнялась погодными условиями. При этом во время крушения, по данным местных СМИ, погода была хорошей. 23 марта был найден первый чёрный ящик. Эта авиакатастрофа стала крупнейшей в Китае почти за 12 лет.