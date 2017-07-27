Есіңде болсын әрқашан – «Өрт қорқынышты қайғы!»
Тұрғын үйдегі өрт – бұл үлкен қайғы. Отпен жиһаз, киім және басқа да мүліктер тіптен құрылыстарда жойылады. Жие адамдардың өздері де өрттің құрбаны болып жатады. БҚО ТЖД Төтенше жағдайлар бөлімінің инженері азаматтық қорғау капитаны Идалиеваның айтуынша, әрбір тұрғын үйде түрлі өрт қаупі бар заттар мен материалдар болады. Атап айтсақ, еріткіштер, бояулар, лактар, синтетикалық материалдар. Өрттің шығуына төсекте жатып темекі шегу, қараусыз қалдырылған ақаулы электр бұйымдары, отты дұрыс пайдаланбауы және тағы басқа да себептер болады. Кез келген өрттің нәтижесі, өртке қарсы қызметінің уақтылы ш