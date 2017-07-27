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Социум

Есіңде болсын әрқашан – «Өрт қорқынышты қайғы!»

Тұрғын үйдегі өрт – бұл үлкен қайғы. Отпен жиһаз, киім және басқа да мүліктер тіптен құрылыстарда жойылады. Жие адамдардың өздері де өрттің құрбаны болып жатады. БҚО ТЖД Төтенше жағдайлар бөлімінің инженері азаматтық қорғау капитаны Идалиеваның айтуынша, әрбір тұрғын үйде түрлі өрт қаупі бар заттар мен материалдар болады. Атап айтсақ, еріткіштер, бояулар, лактар, синтетикалық материалдар. Өрттің шығуына төсекте жатып темекі шегу, қараусыз қалдырылған ақаулы электр бұйымдары, отты дұрыс пайдаланбауы және тағы басқа да себептер болады. Кез келген өрттің нәтижесі, өртке қарсы қызметінің уақтылы ш
Marat
Есіңде болсын әрқашан – «Өрт қорқынышты қайғы!»
Тұрғын үйдегі өрт – бұл үлкен қайғы. Отпен жиһаз, киім және басқа да мүліктер тіптен құрылыстарда жойылады. Жие адамдардың өздері де өрттің құрбаны болып жатады.
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БҚО ТЖД Төтенше жағдайлар бөлімінің инженері азаматтық қорғау капитаны Идалиеваның айтуынша, әрбір тұрғын үйде түрлі өрт қаупі бар заттар мен материалдар болады. Атап айтсақ, еріткіштер, бояулар, лактар, синтетикалық материалдар. Өрттің шығуына төсекте жатып темекі шегу, қараусыз қалдырылған ақаулы электр бұйымдары, отты дұрыс пайдаланбауы және тағы басқа да себептер болады. Кез келген өрттің нәтижесі, өртке қарсы қызметінің уақтылы шақырылуы мен кейінге қалдыруға болмайтын іс әрекет және жанып жатқан ғимараттан адамдарды шұғыл көшіру шараларына байланысты. Кішігірім жану немесе өрт оқиғасы анықталған кезде, егерде өрт елеулі мөлшер алмасы өртке қарсы қызмет бөлімшелері келгенге дейін, өртті қолда бар алғашқы өрт сөндіру құралдарымен сөндіру керек. Өрт байқалған сәттең бастап ең бірінші іс әрекет ол өрттен қорғау қызметін шақыру. Телефон немесе басқа да байланыс көздері арқылы, өрттің шығу орны, өрттің ішкі белгісі, адамдарға қауіп төнуі, ыңғайлы жол жүру және өз тегі мен телефон нөмірі туралы толық мәлімет берілуі тиіс. Өрт қорғау қызметін шақырумен қатар, адамдарға қауіп төнген жағдайда тікелей құтқаруға кірісу керек. Содан кейін өрт сөндіру қызметкерлерін қарсылау керек. Өрт сөндіру қызметкерлерін қарсылаушы тұлға орын алған оқиға туралы толық мәлімдеме білуі тиіс. Өртті өз күштерімен сөндірсе де, мамндардың көмегі шақырылуы тиіс. От көзге көріксіз жерлерде қалып қойып, кейін одан да күшейе жануы мүмкін. Өрт сөндіру алдында ғимараттың электр жүйесін айыру керек. Бірақ, ең бастысы өртті сөндіргеннен көрі, алдын-алған оңай екендігін есте сақтау керек. Сонымен қатар, тағы да бір айтып кететін жәй, көп пәтерлі тұрғын үйлердің терезелерінен балалардың құлау фактісін алдын алу керек. Жаз кезі - бұл адамдардың табиғат аясына демалуға шығатын керемет кез. Жазда балалардың көптен күткен жазғы демалыстары да басталады. Өкінішке орай, осы уақытта адамдардың жарақат алу, суда қаза болу, жол-көлік оқиғалары және де тұрмыстық, табиғи өрттер санының өрістеуі байқалады. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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