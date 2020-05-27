Разработка геоинформационного портала идет к завершению, после чего будет видно осваивается ли земля.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Информацию об освоении государственных земель аким ЗКО Гали Искалиев опубликовал на своей странице в Facebook
.
- Земля - основное богатство народа! В советское время в ЗКО было почти 13 млн га сельхоз угодий. Пашня около 2,2 млн га, 789 тысяч КРС, 2,3 млн МРС, 112 тысяч лошадей. Сейчас у нас чуть более 7 млн га сельхоз угодий, пашня 0,5 млн га, 600 тысяч КРС, 1,2 млн МРС, 200 тысяч лошадей. Есть ряд причин такой ситуации, в том числе неэффективное использование земель, многие неиспользуемые земли перешли в запас или превратились в залежи. Земли раздавались всем подряд, без анализа их возможностей по освоению земель. Благодаря работе акиматов районов и прокуратуры, за последние месяцы выявили более 800 тысяч га неиспользуемых земель, из них вернули государству около 75 тысяч га и начали освоение около 125 тысяч га. Но ещё много тех, кто нарушает законодательство. В прошлом году мы обещали публиковать фамилии тех, кто не работает на земле и не возвращает их государству или сдаёт земли в субаренду, что запрещено. Ниже приложен список таких людей - https://www.gov.kz/memleket/entities/bko-zher/documents/details/36779?lang=ru, - написал Гали Искалиев, отметив при этом, что по некоторым владельцам земель есть объективные причины неосвоения. Такие, как отсутствие воды или когда земля находятся в залогах банков и дочерних структурах «КазАгро».
Как стало известно, по ним будем работать с банками для быстрой реализации другим людям. По словам главы региона, одним из вариантов решения данной проблемы будет запрет на залог земельного участка без согласия акиматов. Данная мера будет включена во все договора.
- Но большинство еще держат земли в надежде заработать ничего не делая. Скоро завершим разработку геоинформационного портала и через спутник будет видно, кто действительно работает на земле, а кто обманывает. Надеюсь, скоро будут приняты дополнения в соответствующий Закон, по которому спутниковые данные будут основанием для изъятия земель. Есть и такие люди, которые оформляют так называемые "Договоры совместной деятельности", которые, по сути, являются скрытой формой субаренды и берут за это 10-20% урожая или до 50% скошенного сена. Здесь мы тоже будем наводить порядок, а фамилии таких людей будем скоро публиковать. Там есть и известные фамилии региона, поэтому им лучше начинать самим осваивать земельные участки или вернуть земли государству. Более сложная ситуация по городу Уральск. Многие набрали земельные участки и продают их по рыночным ценам. Поручил акиму города навести порядок в этом вопросе и направлять в правоохранительные органы все случаи с неосвоенными участками, а также по фактам спекуляции государственной землей. Уважаемые земляки, если есть конкретные факты таких спекуляций прошу писать на мой WhatsApp номер +77017776037 .
