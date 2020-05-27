Скриншот с видео В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что участковые инспекторы в ходе проведения ОПМ «Дача» при обходе административного участка выявили притон. - На даче в районе ВОХРа 36-летний хозяин собрал своих знакомых и готовил кустарным способом наркотические средства. Полицейские изъяли кастрюлю с маком – 1 кг, 3 шприца по 10 мл, 1 игла от шприца (использованная), - сообщили в пресс-службе полиции. Также в доме находились двое жителей Актобе. Проводятся следственные действия. Назначена экспертиза. Начато досудебное расследование по ст. 302 УК РК «Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, и их аналогов и предоставление помещений для тех же целей». 4GVQ1RGpOagСкриншот с видео Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.