Премьер-Министру Республики Казахстан Мамину А.У.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Уважаемый Аскар Узакпаевич!

Для преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, принят План восстановления экономического роста. Он основан, прежде всего, на улучшении условий финансирования для бизнеса. Среди предложенных мер – создание Фонда развития промышленности. Его задача заключается в предоставлении предприятиям обрабатывающей индустрии кредитов по сниженным ставкам, не более 3%. Это крайне актуально не только в текущем, но и посткризисном периоде, поскольку доступное финансирование несырьевых отраслей является стратегической, «долгоиграющей» проблемой. Если обеспечить наполнение Фонда, он сможет предоставлять льготные займы определенному количеству предприятий и проектов. Но все равно их число будет ограниченно, что не позволит кардинально улучшить ситуацию. Полагаем необходимым посмотреть глубже - на причины проблемы, которые лежат на перекрестке двух системных сбоев. Первый – это перекос в банковской сфере. По сути, она утратила функцию кредитования развития реального сектора экономики, избегает инвестиционных проектов в производстве. Банки ориентированы исключительно на собственное обогащение и короткие горизонты планирования – здесь и сейчас. Например, за март выдано кредитов на 1 триллион 146 миллиардов тенге. Из них сфере промышленности – менее 157 миллиардов, т.е. 14%. При этом долгосрочные кредиты промышленности – менее 15 миллиардов тенге. Фактически, механизм банковского кредитования долгосрочных проектов в промышленности, обновления основных фондов, модернизации отрасли просто не работает. Перепадает лишь немного на оборотный капитал. Государство пытается частично решить эту проблему за счет финансирования через различные институты развития. Также оно субсидирует ставки по кредитам коммерческих банков, тем самым лишь усугубляя ситуацию и демотивируя банки к удешевлению кредитных ресурсов. Без его вмешательства долгосрочное кредитование промышленности вообще было бы невозможным. Однако в целом финансирование через квазигосударственные институты также не обеспечивает нужды несырьевого сектора. Второй системный сбой связан со структурой самой промышленности и подходами к ее развитию. Из-за отсутствия стратегии модернизации промышленности на уровне как отдельных предприятий, так и отрасли в целом, она остается непривлекательной для финансирования. Задачи промышленного комплекса не взаимоувязаны с целями научно-технологического развития. В этой связи, если деятельность Фонда развития промышленности сведется к финансированию ряда предприятий, он не изменит ситуацию и будет дублировать уже имеющиеся институты, в частности, Банк Развития Казахстана. Фракция «Народные коммунисты» полагает, что в новых экономических реалиях развитие обрабатывающих отраслей промышленности и переход на новый технологический уровень становится безоговорочным приоритетом экономической политики. Нужно расстаться с иллюзией возвращения нефтяного благоденствия. В целом поддерживая инициативу создания Фонда развития промышленности, считаем, что требуется более решительный подход, устранение системных проблем. Иначе мы рискуем вновь упустить драгоценное время, и технологическое отставание станет безнадежным. Во-первых, разработать долгосрочную программу развития финансового сектора, приоритетом которой определить кредитование реального сектора экономики, предусмотрев систему законодательных стимулов для финансирования промышленности. Во-вторых, пересмотреть систему государственной финансовой поддержки промышленного сектора, исключив распыление средств по различным программ и операторам, установив четкие индикаторы и критерии оценки эффективности финансирования. Ввести запрет на постоянные реорганизации институтов развития в сфере промышленности, во избежание размывания ответственности. Также ввести запрет на досрочное принятие новых программ поддержки предприятий без оценки исполнения предыдущих программ. В-третьих, определить структуру, ответственную за всю полноту промышленной политики, включая не только производство, но и научно-технологическое развитие, инновации. Финансирование промышленности, в том числе через новый Фонд, должно не только поддерживать на плаву действующие предприятия, но и решать задачи перехода на качественный новый уровень. Просим Вас рассмотреть и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в установленные законом сроки.

Депутаты фракции «Народные коммунисты»: А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. Сыздыков

КНПК Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.