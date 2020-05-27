На перекрестке столкнулись две машины марки УАЗ и "Лада Гранта". По предварительной информации, автомашина УАЗ принадлежит областному центру по профилактике и борьбе со СПИД. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 54-летний водитель автомашины марки УАЗ не уступил дорогу и столкнулся с легковым авто. По словам очевидцев, в аварии серьезно пострадала пассажирка УАЗа. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в аварии пострадала 33-летняя женщина. – У пациентки диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, резаная рана теменной области справа. Женщина доставлена в хирургическое отделение областной многопрофильной больницы, - сообщили в пресс-службе ведомства. На месте работают сотрудники полиции. Другие подробности ДТП выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.