BIM–технология – информационная, трехмерная модель здания или сооружения (виртуальное моделирование в 3D и 5D формате). Это коллективный процесс создания и использования информации об объекте, которая формирует надежный фундамент для всех принятых решений на протяжении жизненного цикла объекта, начиная от решения о возведении, эксплуатации и сносе. Отличительной особенностью данного метода проектирования является то, что строительный объект моделируется в виртуальном режиме как единое целое в реальном масштабе здания. Подготовка кадрового потенциала и внедрение данной технологии как нельзя кстати поддержит ожидаемую модернизацию строительной отрасли в Казахстане, так как с 2020 года планируется переход на новые строительные нормы, основанные на европейских стандартах строительства и внедрении BIM–технологий. Сфера ее применения обширна: составление точных расходных смет и планов, регулирование хода работ, оценка затраченных материалов, расчет будущих эксплуатационных характеристик, координирование здания, как объекта коммерческой деятельности, контроль ремонта, перестройки, реставрации и усиления старых конструкций, порядок эксплуатации, снос.– Меняются ли названия специальностей и чем будут отличаться новоиспеченные технари сегодняшнего времени? – Названия специальностей не изменились, меняется содержание программы обучения и название профессий. Допустим, раньше по специальности «Ремонт и обслуживание автотранспорта» обучались только по квалификации «Автослесарь», сейчас же всё изменилось в рост нескольких профильных направлений – «Автослесарь, автомонтер и техник–механик», по специальности «Электроснабжение» готовили только по квалификации «Монтер», сейчас – «Электромонтер, монтер и электротехник». На данный момент совместно с партнерами колледжа, ведущими производственными и строительными компаниями Западно–Казахстанской области составляются профобразовательные программы. Среди них такие компании, как АО «Интергаз Центральная Азия», КПО, АО «Конденсат», НГДУ «Жайыкмунайгаз», АО «КазТрансГаз», АО «ЗапКазРЭК», ТОО «Уральский трансформаторный завод» и другие. По запросу работодателей, сотрудничающих с колледжем, готовятся специалисты с теми техническими профзнаниями и навыками, которые необходимы на сегодняшнем производстве. Проводится дуальное обучение – 40 часов теоретического обучения и учебной практики в колледже у преподавателей–мастеров и 40 часов закрепления теоретических знаний и производственной практики непосредственно на самом производстве у ведущих специалистов предприятий. Причем во время производственной практики студенты видят результаты своего труда, и оплачивается их производственная практика. Кроме того, на базе колледжа действует ресурсный учебный центр, где проводится обучение по 31 профессии. Здесь не только студенты, но и другие нетрудоустроенные граждане на краткосрочных курсах могут освоить такие специальности, как «Компьютерное моделирование», «AutoCAD», «Сметное дело», «1С», «Лаборант–геодезист», «Водители автомобилей категорий B и C» и другие. Студенты понимают, что на сегодняшнем рынке труда ценятся многопрофильные специалисты, поэтому кроме основной своей выбранной специальности параллельно обучаются и другим близким по направлению профессиям с коротким сроком обучения. Вот, например, по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» по окончании первого курса студент получает квалификацию «Маляр», по окончании второго курса – «Штукатур», то есть по окончании колледжа «Техник–строитель» может иметь дополнительно от двух до четырех квалификаций. – У каких будущих специалистов, вышедших из стен вашего колледжа, больше шансов трудоустроиться? – В основном сейчас требуются технические специалисты: нефтяники, строители, электрики, пожарные, даже ветеринары, которые раньше не были востребованы, сейчас остро необходимы для животноводческих крестьянских хозяйств. Кроме того, к нам поступают заявки на подготовку специалистов зоотехников по заготовке кормов. Это предложение рассматривается, и планируется обучение таких специалистов. – Чтобы Вы посоветовали будущим абитуриентам? – Выбирайте профессию по душе. Будьте любознательны, и ваше стремление познать, изучить и научиться окупиться вам многократно. Мы будем рады передать свои знания тем, кто выбирает техническое и профессиональное образование, поступая в Высший аграрно–технический колледж ЗКО – одно и лучших учебных заведений, где готовят специалистов технического и профессионального образования. Новости Компаний. Лицензия №0036483 от 11.11 2009 г. выдано Управлением образования Западно–Казахстанской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Какой будет погода на западе Казахстана 9 февраля
В некоторых регионах ожидается дождь.
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.