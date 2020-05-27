BIM–технология – информационная, трехмерная модель здания или сооружения (виртуальное моделирование в 3D и 5D формате). Это коллективный процесс создания и использования информации об объекте, которая формирует надежный фундамент для всех принятых решений на протяжении жизненного цикла объекта, начиная от решения о возведении, эксплуатации и сносе. Отличительной особенностью данного метода проектирования является то, что строительный объект моделируется в виртуальном режиме как единое целое в реальном масштабе здания. Подготовка кадрового потенциала и внедрение данной технологии как нельзя кстати поддержит ожидаемую модернизацию строительной отрасли в Казахстане, так как с 2020 года планируется переход на новые строительные нормы, основанные на европейских стандартах строительства и внедрении BIM–технологий. Сфера ее применения обширна: составление точных расходных смет и планов, регулирование хода работ, оценка затраченных материалов, расчет будущих эксплуатационных характеристик, координирование здания, как объекта коммерческой деятельности, контроль ремонта, перестройки, реставрации и усиления старых конструкций, порядок эксплуатации, снос.

– Мы перестроили систему профильного обучения и готовим те рабочие кадры, которые необходимы в городе и на селе. Например, сейчас на рынке труда больше требуются специалисты противопожарной безопасности и спасательной службы, газоэлектросварщики, электромонтеры, операторы нефтегазовой отрасли, строители, слесари и другие технари. Также наблюдаем и видим, как многое меняется на современном производстве (в строительной, нефтегазовой, сельскохозяйственной и других отраслях) в связи с компьютеризированием и новыми технологиями. Одна из таких BIM («Building information modeling»), которая уже активно применяется в мировой практике строительства, пришла и к нам, она вводится в рамках программы «Цифровой Казахстан». Эта технология позволяет создать цифровую модель здания, в которой координируется вся необходимая информация о нем. Создав «цифровой двойник», можно оценить интерьер и экстерьер здания или сооружения, а также просчитать до точности бюджет, материалы и количество рабочей силы для его возведения, включая оборудование и организацию строительства. Это процесс, который позволяет учесть все нюансы и избежать ошибок при возведении объекта. Чтобы обучать BIM–технологиям наших студентов – будущих строителей и нефтяников, был заключен договор о партнерском сотрудничестве с известной в мире финской компанией Collaprime Oy, являющейся обладателем премии «Лучший проект 2016 года в области цифрового моделирования» в Финляндии и международной премии Global в области BIM – технологий. Чтобы внедрить программу компьютерного моделирования в систему обучения,12 преподавателей колледжа прошли трехэтапные курсы. И теперь они обучают этой передовой цифровой технологии наших ребят, выбравших специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». На сегодняшний день специалисты–строители со знанием BIM–технологий высоко ценятся на рынке труда.– Названия специальностей не изменились, меняется содержание программы обучения и название профессий. Допустим, раньше по специальности «Ремонт и обслуживание автотранспорта» обучались только по квалификации «Автослесарь», сейчас же всё изменилось в рост нескольких профильных направлений – «Автослесарь, автомонтер и техник–механик», по специальности «Электроснабжение» готовили только по квалификации «Монтер», сейчас – «Электромонтер, монтер и электротехник». На данный момент совместно с партнерами колледжа, ведущими производственными и строительными компаниями Западно–Казахстанской области составляются профобразовательные программы. Среди них такие компании, как АО «Интергаз Центральная Азия», КПО, АО «Конденсат», НГДУ «Жайыкмунайгаз», АО «КазТрансГаз», АО «ЗапКазРЭК», ТОО «Уральский трансформаторный завод» и другие. По запросу работодателей, сотрудничающих с колледжем, готовятся специалисты с теми техническими профзнаниями и навыками, которые необходимы на сегодняшнем производстве. Проводится дуальное обучение – 40 часов теоретического обучения и учебной практики в колледже у преподавателей–мастеров и 40 часов закрепления теоретических знаний и производственной практики непосредственно на самом производстве у ведущих специалистов предприятий. Причем во время производственной практики студенты видят результаты своего труда, и оплачивается их производственная практика. Кроме того, на базе колледжа действует ресурсный учебный центр, где проводится обучение по 31 профессии. Здесь не только студенты, но и другие нетрудоустроенные граждане на краткосрочных курсах могут освоить такие специальности, как «Компьютерное моделирование», «AutoCAD», «Сметное дело», «1С», «Лаборант–геодезист», «Водители автомобилей категорий B и C» и другие. Студенты понимают, что на сегодняшнем рынке труда ценятся многопрофильные специалисты, поэтому кроме основной своей выбранной специальности параллельно обучаются и другим близким по направлению профессиям с коротким сроком обучения. Вот, например, по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» по окончании первого курса студент получает квалификацию «Маляр», по окончании второго курса – «Штукатур», то есть по окончании колледжа «Техник–строитель» может иметь дополнительно от двух до четырех квалификаций.– В основном сейчас требуются технические специалисты: нефтяники, строители, электрики, пожарные, даже ветеринары, которые раньше не были востребованы, сейчас остро необходимы для животноводческих крестьянских хозяйств. Кроме того, к нам поступают заявки на подготовку специалистов зоотехников по заготовке кормов. Это предложение рассматривается, и планируется обучение таких специалистов.– Выбирайте профессию по душе. Будьте любознательны, и ваше стремление познать, изучить и научиться окупиться вам многократно. Мы будем рады передать свои знания тем, кто выбирает техническое и профессиональное образование, поступая в Высший аграрно–технический колледж ЗКО – одно и лучших учебных заведений, где готовят специалистов технического и профессионального образования.