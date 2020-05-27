Как рассказали очевидцы, мужчина сам себе пытался перерезать горло. На место сразу приехали сотрудники дорожной полиции. – Все случилось очень быстро. Я неожиданно услышал сирены, появились три полицейские машины, скорая. Мужчина что-то громко кричал. На него надели наручники, врач скорой помощи быстро перевязала ему рану на шее, и его увезли. Мужчина был агрессивным, кричал, чтоб его отпустили. Его посадили в карету скорой помощи и увезли. Кто-то тут говорил, что он якобы угнал машину и пытался скрыться, - рассказали очевидцы. Стоит отметить, что инцидент произошел на глазах десятков очевидцев. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что мужчина нанес себе резаную рану в области шеи и был доставлен бригадой скорой помощи в хирургическое отделение Областной многопрофильной больницы. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пообещали прокомментировать инцидент позже. Другие подробности ЧП выясняются. cBftkRARtrIМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.