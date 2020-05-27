Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил и.о. руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области Амантай Жумагалиев. По информации спикера, инфицированные COVID-19 зарегистрированы в нескольких населенных пунктах районов области. - Этому причина, распространение вируса воздушно-капельным путем. Этим вирусом может заразиться любой человек. Поэтому необходимо соблюдать строгие санитарные нормы в тех предприятиях которым разрешено возобновить свою деятельность. Каждый должен задуматься о своей безопасности, - сказал Амантай Жумагалиев. На 27 мая в Атырауской области выявлено 944 случая заболевания Covid-19, 236 зараженных после выздоровления выписаны из больницы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.