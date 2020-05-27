10-летний Николай Керцман попал в детскую деревню около месяца назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Причину перевода юного автоугонщика на домашнее обучение объяснили в школе Уральска Николай Керцман. Фото 2018 года. 6 августа 2018 года Николай Керцман, которому было тогда всего 8 лет, угнал автомобиль "Сузуки". По пути он зацепил "Ладу Гранту". Тогда ребенок рассказал, что угнать авто его подговорил друг. Отец мальчика и вовсе рассказал, что сын сидел дома и учил таблицу умножения. После этого, 9 августа, Коля совершил очередной угон автомашины марки  "Тойота",которая стояла неподалеку от магазина "Теремок". Следует отметить, что, угнав автомобиль, мальчик врезался в колонну под мостом. В третий раз он сел за руль автомобиля Hyundai и врезался в бетонные блоки, которые установлены на ремонтируемом участке улицы Штыбы. К счастью, во всех трех случаях никто не пострадал. Стоит отметить, что полицейские заявили что будут проводить мальчику психиатрическую экспертизу, а родителей привлекут к административной ответственности по статье 127 КоАП РК "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию своих детей". Несмотря на все случившееся, директор школы №26 Гибарат Урынгалиева, в которой учится Николай, рассказала, что мальчик занимается на отлично. Тогда она рассказала, что семья мальчика полная - папа, мама, бабушка, дедушка. Он единственный ребенок в семье. Папа у него дальнобойщик, мама - домохозяйка. Бабушка - медработник. Позже выяснилось, что ребенок живет с папой и бабушкой. Сегодня, 27 мая, стало известно, что Николай Керцман попал в детскую деревню семейного типа. - У него умер папа, а потом бабушка, и около месяца назад он был определен в детскую деревню. Мама мальчика лишена родительских прав, - рассказала заведующая воспитательным отделом городского отдела образования Маншук Караева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.