Сообщение об угоне авто поступило полицейским 27 мая в 09.26, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчина порезал себе горло в центре Уральска (фото, видео) Заместитель начальника департамента полиции Жанболат Жаншин сообщил, что 27 мая в 09.26 на пульт оператора "102" от 31-летнего жителя Уральска поступило сообщение о том, что в ночь на 27 мая неизвестные угнали со двора по ул.Аманжолова принадлежащую ему автомашину Kia Sportage. - После поступления информации был объявлен план «Перехват», на поиски данной автомашины был ориентирован весь личный состав УП г.Уральск. в 12.25 автомашина была замечена во дворе частного дома по ул.Досмухамедова. Во дворе дома находились двое мужчин, один из которых был задержан, а второй начал убегать от сотрудников полиции. При преследовании мужчина пытался порезать себе горло, - рассказал Жанболат Жаншин. Сотрудники задержали его. На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь. Он был доставлен в травмпункт Областной многопрофильной больницы. После оказания первой медицинской помощи мужчина был передан сотрудникам полиции. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, выясняются обстоятельства произошедшего. Напомним, 27 мая около 14.00 мужчина возле здания партии Nur Otan порезал себе горло. Его задержали полицейские.