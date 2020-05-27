Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 26 мая около 18.00 52-летний водитель автомашины ВАЗ-21124 не справился с рулевым управлением и авто опрокинулось в кювет. Он ехал из поселка Кызылтан в поселок Косарал Сырымского района. От полученных травм мужчина скончался на месте. Первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин рассказал, что с начала года на дорогах ЗКО произошло 96 ДТП, в которых погибли 25 человек, 108 получили различные травмы. – Основными причинами ДТП являются вождение в нетрезвом состоянии, превышение скоростного режима, нарушение режима труда и отдыха водителями, склонность водителей отвлекаться от дороги, недооценивание погодных и дорожных условий, игнорирование ремней безопасности, отсутствие детского кресла или удерживающего устройства, - отметил Жанболат Жаншин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.