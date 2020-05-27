Иллюстративное фото из архива "МГ" - Из республиканского бюджета для Атырауской области на борьбу с коронавирусной инфекцией было выделено порядка 500 млн тенге. Примерно такая же сумма выделена из местного бюджета. Эти средства будут использованы по назначению, - сказал Махамбет Досмухамбетов. Глава региона отметил, что большая работа была проведена за счет спонсорской помощи предприятий, предпринимателей. Это приобретение необходимого оборудования, медикаментов, индивидуальных средств защиты. - Средства направлены и на оплату гостиниц, где проживают медицинские работники, также контактные люди на время карантина, и для организации питания. В начале в больницах было 180 единиц для инфицированных. Сегодня это число увеличено до 540 мест. Кроме этого, организованы более 300 провизорных и более 2000 карантинных мест в соответствии с санитарно-эпидемиологических требовании. Считаю, что за это проведена большая работа, - отметил Махамбет Досмухамбетов. На 27 мая в Атырауской области вsявлено 944 случая заболевания. 236 зараженных после выздоровления выписаны из больницы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.