Соседи заметили возгорание одними из первых. Они сначала подумали, что горит трава, а потом увидели, как полыхает огнем соседний дом. - Ждали примерно полчаса пожарных, приехал первый расчет и уехал обратно, был без воды. Следом стали подъезжать другие машины. Смотрите, тушат пожар, а у них шланги рвутся, - говорят соседи. Хозяйка дома Наталья, где произошел пожар сказала, что возгорание началось от замыкания в розетке на кухне. - Дома были моя 12- летняя дочь и мама. Они и вызвали пожарных. К их приезду огонь успел перейти на натяжной потолок, а сейчас уже горит весь дом, - рассказала женщина. Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, информация о пожаре поступила 27 мая в 16.20. Площадь пожара сотавила 100 квадратных метров. – На месте работаю 16 пожарных и пять единиц техники. Пожарный автомобиль всегда приезжает с полными цистернами, каждая из которых вмещает от 2,5 до 8 тонн воды. Для создания сплошной или распылённой струи используются ручные пожарные стволы. Они подают огнетушащую струю под определённым давлением. Каждый такой ствол расходует 30-70 литров в секунду. На сколько хватит запаса воды, зависит от того, сколько пожарных стволов используются от одной цистерны. Как правило, на место выезжают несколько пожарных расчетов. Поэтому, когда одна цистерна опустошается, пожарные переключаются на другие машины. Пустая, в свою очередь, едет забирать воду из ближайшего гидранта. Именно это обстоятельство создает у граждан иллюзию, что пожарные автомобили приехали на пожар без воды, - сообщил Ерлан Турегелдиев. На месте работают сотрудники полиции.