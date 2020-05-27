Серик Нигметов Как рассказал сын Серика Нигметова Тимур, его отец страдает частичной потерей памяти. - Бывает так, что сделает что-то и не помнит. Проблемы с памятью у него уже третий год, - отмечает Тимур. - Вчера с утра он вышел из дома, но так и не вернулся. Его видели люди, что он шел в сторону нового моста. Мы места себе не находим, сами искали его по окрестностям, но все безрезультатно. Сегодня, 27 мая, обратились в полицию. Серик Нигметов в день пропажи был одет в черные ботинки и такого же цвета брюки в полоску, коричневый свитер, черные очки и белую кепку. Отличительная черта - он хромает.В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в настоящее время по факту пропажи ведутся розыскные мероприятия. Мужчина пока не найден. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.