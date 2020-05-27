64-летний Серик Нигметов вышел из дома в селе Подстепное Теректинского района 26 мая, но так и не вернулся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Второй день ищут пропавшего мужчину в районе ЗКО Серик Нигметов Как рассказал сын Серика Нигметова Тимур, его отец страдает частичной потерей памяти. - Бывает так, что сделает что-то и не помнит. Проблемы с памятью у него уже третий год, - отмечает Тимур. - Вчера с утра он вышел из дома, но так и не вернулся. Его видели люди, что он шел в сторону нового моста. Мы места себе не находим, сами искали его по окрестностям, но все безрезультатно. Сегодня, 27 мая, обратились в полицию. Серик Нигметов в день пропажи был одет в черные ботинки и такого же цвета брюки в полоску, коричневый свитер, черные очки и белую кепку. Отличительная черта - он хромает. Родственники просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, немедленно сообщить по номерам 8 777 861 22 81, 8 705 447 04 39, 8 708 533 81 99 либо 102. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в настоящее время по факту пропажи ведутся розыскные мероприятия. Мужчина пока не найден. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено родственниками Серика Нигметова