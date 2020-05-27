По данным РГП "Казгидромет", 28 мая в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 30 градусов выше нуля, ночью +18. В Атырау ясная погода без осадков. Днем +34, ночью +21. Жаркая погода ожидается и в Актобе. Днем столбики термометров покажут +35, ночью +20. Малооблачная погода и 32 градуса выше нуля днем ожидается в Актау. Ночью +20. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.