Пожар произошел 27 мая около 18.00 в кафе "Пивовар", которое расположено по улице Шолохова. Очевидцы успели заснять на видео клубы черного дыма, а также момент взрыва. Как стало известно, огонь перебросился и на соседнее здание, в котором располагается обменный пункт. Заместитель начальника управления полиции Уральска Жантемир Иманалиев сообщил, что в момент пожара в обменнике находилась кассир. Она сразу же выбежала из здания. – Кассир не успела закрыть сейф и деньги сгорели. Владелец обменного пункта тоже приехал на место, и сейчас он будет считать, сколько денег там сгорело, - рассказал Жантемир Иманалиев. Как рассказал руководитель ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев, вызов о том, что горит кафе "Пивовар", поступил в 18.10. Примерная площадь пожара составила 250 квадратных метров. – Из-за того, что рядом находятся две автозаправочные станции, мы перешли на вызов по рангу №3 и подняли весь гарнизон. Стояла задача - локализовать в срочном порядке. Со слов хозяина кафе, пожар начался в шашлычной, сотрудник которой оставил без присмотра огонь. Точную причину возгорания сможем сказать только после лабораторных исследований. Из здания пожарные вынесли 3 газовых баллона, два кислородных баллона. Один газовый баллон взорвался до приезда пожарных подразделений, - рассказал Жасулан Джумашев. Стоит отметить, что на месте ЧП работали 83 пожарных и 22 единицы техники. QBov-z3J9rU obY65guKSVgМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.