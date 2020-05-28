Доставка продуктов питания и готовой еды Вода «Хрустальная» Бутилированная вода 5 л и 18,9 л 24 44 01 8 701 024 44 01 @hrustalnaya_uralsk ТОО «ТД «Фэст-Реал» Доставка напитков и воды марки «Tassay» и «Holiday» 8 7112 27 57 92 8 747 416 57 11 @tassay_uralsk Ресторан “LAZURNIY” Шашлыки, горячие блюда, пицца, салаты и многое другое +7 702 920 83 84 +7 747 881 06 96 @lazurnyi_uralsk Cупермаркет Суровский Доставка продуктов питания, хлеба собственного производства, кондитерских изделий, химии и мн. др. 8 705 796 25 33 @surovskiy.uralsk Восточная кухня «Чабрец» Доставка шашлыков и горячих блюд 8 701 374 96 63 8 707 180 07 03 @4abrez Доставка строительных материалов Эконика Техно Электродвигатели, сварка, вентиляционное оборудование, насосы и т.д. 8 771 054 52 14 www.sa.kz Западэнергосервис Электротовары. Все виды счетчиков электроэнергии, воды и газа. 8 777 183 09 09 8 702 853 93 52 www.zes.com.kz @elektrotovari.uralsk Магазин «Мимакс» Стройматериалы, сухие смеси, цемент, печи для бань и саун, пластиковые окна, сварочные и жестяные работы. 8 777 426 88 67 8 705 821 31 80 г.Уральск ул. Гагарина, 52 А ТОО "Комфорт - жалюзи" Производство жалюзи любых размеров. 8 777 195 20 00 8 775 980 71 59 8 701 473 35 22 @zhaluzi_komfort_uralsk Магазин Кирпичный двор Кирпич, газоблоки, шифер, цемент, гипсокартон. 8 701 599 88 36 8 776 194 45 59 www.kirpich-uralsk.kz ТД Мегастрой Теплоизоляция, сухие смеси, сантехника, электроинструменты, краска. 51 94 56 8 747 114 01 42 @megastroi_opt Магазин "Инструмент" Инструмент: металлорежущий, слесарный, токарный, измерительный, абразивный 21 52 85 8 777 863 11 00 [email protected] ТД ЭЛЕКОМ-СТРОЙ Электротовары, сантехника, товары для дома, инструменты, строительство 98 19 48 98 19 49 8 777 236 68 32 ( WhatsApp) www.elc.kz @elecomstroy ТОО «MTEK West Union» Керамзитоблоки, брусчатка, тротуарная плитка, садовый декор (фонтаны, вазоны, балюстрады, цокольные элементы, парковочные столбики) и мн. др. 8 776 282 52 52 8 776 292 52 52 @mdecorkz Одежда, обувь Интриганка Салон нижнего белья. 8 707 280 16 43 @intriganka2011 Услуги Химчистка Химчистка ковров 8 775 130 33 00 @stirka_kovrov_oral Аптеки, Оптика Интернет-аптека Талап Лекарства с доставкой на дом 8 771 217 84 54 8 771 731 05 63 apteka-talap.kz Вид Оптика Продажа очков и линз 8 771 434 20 03 50 59 65 @vidoptika.uralsk www.vidoptika.kz Автоперевозки ТОО «KazCargo Customs» Таможенное оформление и СВХ 537 454 537 422 +7 777 7537 454 @kazcargocustoms www.kazcargo.com Таксопарк ИМПЕРИЯ Таксопарк 240 240 8 705 8000 705 Приложение Такси Империя Уральск (App Store, Google play) Автозапчасти Широкий выбор автозапчастей: Дэу, Шевроле, Опель, Рено, Фольксваген, Ауди, Ваз 8 701 386 76 78 8 777 631 04 93 @ashik_jol Образование Образовательный центр "Рост" Онлайн курсы английского языка, подготовка к IELTS, поступление в зарубежные университеты, проект для старшеклассников "Онлайн профориентация". 8 701 482 04 70 e-mail: [email protected] @rost_uralsk Республиканский высший технический колледж Специальности: телекоммуникации и IT-технологии, нефтегазовое дело, транспортные технологии. 8 702 952 74 04 @rvtk_07

В проекте будет указана самая необходимая сейчас информация – телефоны городских и областных коммунальных служб, сall-центров и многого другого. Мы расскажем, куда звонить и к кому обращаться по возникающим вопросам. Мы считаем, что сейчас это особенно необходимо, когда распространяется очень много непроверенной и просто неверной информации. Здесь же мы соберем контакты и актуальную информацию обо всех организациях и предприятиях, осуществляющих свои услуги онлайн, чтобы нашим читателям было максимально просто найти необходимый сервис для себя в условиях карантина. Укажем телефоны и сайты, где можно сделать заказ онлайн. Сейчас, когда бизнес переживает не лучшие времена, мы считаем, что «Уральск ONLINE» поможет и поддержит местных предпринимателей. Карантин - не повод опускать руки. Жизнь продолжается!Р.S. Для организаций - если у вас нет своего сайта, то можете указать телефон, по которому клиенты могут с вами связаться.Присоединяйтесь к проекту и переходите работать онлайн! Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.