|Доставка продуктов питания и готовой еды
|Вода «Хрустальная»
|Бутилированная вода 5 л и 18,9 л
|24 44 01 8 701 024 44 01
|@hrustalnaya_uralsk
|ТОО «ТД «Фэст-Реал»
|Доставка напитков и воды марки «Tassay» и «Holiday»
|8 7112 27 57 92 8 747 416 57 11
|@tassay_uralsk
|Ресторан “LAZURNIY”
|Шашлыки, горячие блюда, пицца, салаты и многое другое
|+7 702 920 83 84 +7 747 881 06 96
|@lazurnyi_uralsk
|Cупермаркет Суровский
|Доставка продуктов питания, хлеба собственного производства, кондитерских изделий, химии и мн. др.
|8 705 796 25 33
|@surovskiy.uralsk
|Восточная кухня «Чабрец»
|Доставка шашлыков и горячих блюд
|8 701 374 96 63 8 707 180 07 03
|@4abrez
|Доставка строительных материалов
|Эконика Техно
|Электродвигатели, сварка, вентиляционное оборудование, насосы и т.д.
|8 771 054 52 14
|www.sa.kz
|Западэнергосервис
|Электротовары. Все виды счетчиков электроэнергии, воды и газа.
|8 777 183 09 09 8 702 853 93 52
|www.zes.com.kz @elektrotovari.uralsk
|Магазин «Мимакс»
|Стройматериалы, сухие смеси, цемент, печи для бань и саун, пластиковые окна, сварочные и жестяные работы.
|8 777 426 88 67 8 705 821 31 80
|г.Уральск ул. Гагарина, 52 А
|ТОО "Комфорт - жалюзи"
|Производство жалюзи любых размеров.
|8 777 195 20 00 8 775 980 71 59 8 701 473 35 22
|@zhaluzi_komfort_uralsk
|Магазин Кирпичный двор
|Кирпич, газоблоки, шифер, цемент, гипсокартон.
|8 701 599 88 36 8 776 194 45 59
|www.kirpich-uralsk.kz
|ТД Мегастрой
|Теплоизоляция, сухие смеси, сантехника, электроинструменты, краска.
|51 94 56 8 747 114 01 42
|@megastroi_opt
|Магазин "Инструмент"
|Инструмент: металлорежущий, слесарный, токарный, измерительный, абразивный
|21 52 85 8 777 863 11 00
|[email protected]
|ТД ЭЛЕКОМ-СТРОЙ
|Электротовары, сантехника, товары для дома, инструменты, строительство
|98 19 48 98 19 49 8 777 236 68 32 ( WhatsApp)
|www.elc.kz @elecomstroy
|ТОО «MTEK West Union»
|Керамзитоблоки, брусчатка, тротуарная плитка, садовый декор (фонтаны, вазоны, балюстрады, цокольные элементы, парковочные столбики) и мн. др.
|8 776 282 52 52 8 776 292 52 52
|@mdecorkz
|Одежда, обувь
|Интриганка
|Салон нижнего белья.
|8 707 280 16 43
|@intriganka2011
|Услуги
|Химчистка
|Химчистка ковров
|8 775 130 33 00
|@stirka_kovrov_oral
|Аптеки, Оптика
|Интернет-аптека Талап
|Лекарства с доставкой на дом
|8 771 217 84 54 8 771 731 05 63
|apteka-talap.kz
|Вид Оптика
|Продажа очков и линз
|8 771 434 20 03 50 59 65
|@vidoptika.uralsk www.vidoptika.kz
|Автоперевозки
|ТОО «KazCargo Customs»
|Таможенное оформление и СВХ
|537 454 537 422 +7 777 7537 454
|@kazcargocustoms www.kazcargo.com
|Таксопарк ИМПЕРИЯ
|Таксопарк
|240 240 8 705 8000 705
|Приложение Такси Империя Уральск (App Store, Google play)
|Автозапчасти
|Широкий выбор автозапчастей: Дэу, Шевроле, Опель, Рено, Фольксваген, Ауди, Ваз
|8 701 386 76 78 8 777 631 04 93
|@ashik_jol
|Образование
|Образовательный центр "Рост"
|Онлайн курсы английского языка, подготовка к IELTS, поступление в зарубежные университеты, проект для старшеклассников "Онлайн профориентация".
|8 701 482 04 70
|e-mail: [email protected] @rost_uralsk
|Республиканский высший технический колледж
|Специальности: телекоммуникации и IT-технологии, нефтегазовое дело, транспортные технологии.
|8 702 952 74 04
|@rvtk_07
