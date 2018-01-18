Премьер-Министру Республики Казахстан Сагинтаеву Б.А.

Депутатский запрос

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

В настоящее время город Кокшетау как никогда нуждается в надежном и эффективном источнике тепла и электроэнергии. Существующая локальная котельная (районная котельная №2) давно выработала свой технический ресурс и нуждается в срочной замене. Город Кокшетау является единственным областным центром, где тепло обеспечивается местной локальной котельной. Жители города до сих пор с содроганием вспоминают события 20-летней давности, когда в начале 1997 года целые районы города на протяжении нескольких недель в январе месяце (!) оставались без тепла. Трагедия может повториться. Мы знаем, что в 2012 году Акимом Акмолинской области Кожамжаровым К.П. принималось политическое решение по строительству ТЭЦ в городе Кокшетау, зарезервированы существенные средства. Проект был поддержан Президентом Республики Казахстан Назарбаевым Н.А. Предварительная оценка стоимости проекта составляла более 750 млн. долларов США. Однако, в 2013 году по рекомендации и наставлению бывшего руководства Министерства Энергетики РК реализация проекта была приостановлена. Приводились доводы о профиците электроэнергии на Севере страны, при этом согласно концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства РК от 28 июня 2014 года №724, начиная с 2030 года, прогнозируемый рост нагрузки юга страны превышает возможности вышеуказанного транзита по передаче избытка мощности из Северной зоны, что в итоге может привести к потенциальному дефициту в 470 МВт. Также не стоит забывать, что город Кокшетау в первую очередь нуждается в тепле, а строительство ТЭЦ в активной фазе займет 3-4 года. Из средств массовой информации, а также городского акимата нам известно, что для реализации проекта по строительству ТЭЦ, в город Кокшетау приезжало более 20-ти делегации из таких стран как Россия, Германия, Великобритания, Израиль, Ливан, Китай и.т.д. Различными инвесторами предлагались варианты решения проблемы, которые так и не представили предложений по финансированию проекта, а это является ключевым вопросом строительства ТЭЦ. На данный момент наиболее приемлемое и реальное предложение поступило от компании «CITIC CONSTRUCTION Co. Ltd» (КНР) - дочернее предприятие корпорации «CITIC Group». Компания осуществляет свою деятельность в Республике Казахстан, в 2013 году успешно введен в эксплуатацию завод по производству битума проектной мощностью 460 тысяч тонн в год в г. Актау (ТОО СП «Caspi Bitum»). В настоящее время компания реализует проект по реконструкции автомобильных дорог республиканского значения Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск» (287-1073 км). «CITIC CONSTRUCTION Co. Ltd» единственная компания из всех делегации побывавших в городе Кокшетау, при содействии Юго-западного проектного института электроэнергии КНР, провела рекогносцировочные работы в городе Кокшетау, подготовив техническое задание по строительству ТЭЦ (прилагается). Планируемая ТЭЦ по техническим характеристикам будет соответствовать лучшим передовым экологическим стандартам безопасности. При строительстве и эксплуатации ТЭЦ будут учитываться все наилучшие мировые практики управления, в том числе и актуальный в настоящее время вопрос цифровизации существующих бизнес-процессов. По оценке компании, предварительная стоимость проекта составит 390-410 млн. долларов США, что значительно ниже предыдущих оценок. Компания готова оказать содействие в актуализации технико-экономического обоснования по данному проекту. Кроме того, с учетом пожеланий и предложения акимата города Кокшетау, в случае если изменятся технические параметры ТЭЦ со 180МВт до 70МВт, то стоимость проекта существенно изменится в меньшую сторону. Компания окажет Правительству Республики Казахстан в лице Акимата Акмолинской области содействие в привлечении льготных кредитных средств Эксимбанка или других финансовых институтов Китая (2% годовых, льготный период от 5-11 лет) при поддержке в виде государственной гарантии Правительства РК. Провайдером или так называемым оператором для реализации данного проекта могло бы выступить местное коммунальное предприятие или АО «Самрук – Энерго». Также сообщаем, что по итогам визита Председателя КНР господина Си Цзиньпина в Казахстан по приглашению Президента Нурсултана Назарбаева 8 июня текущего года на полях Казахстанско – Китайского делового Совета, сопредседателем которого с китайской стороны является председатель совета директоров корпорации «CITIC Group» Чан Чжэньмин, планировалось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве по проекту «Строительство ТЭЦ в г. Кокшетау» между Акиматом Акмолинской области и «CITIC CONSTRUCTION Co. Ltd», что подтверждает готовность основных сил успешно реализовать данный Проект.

Депутаты фракции «Народные коммунисты» А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. Сыздыков

Депутаты фракции«Нұр Отан» М. Айсина М. Казбекова М. Темиржанов

Депутат от ассамблеи народа Казахстана Ю. Тимощенко