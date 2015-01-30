Это были лихие 90-е, мы одевались как могли
В 90-е у этого нехитрого предмета одежды состоялся настоящий звездный час. Независимо от комплекции их носили все и везде. Выпускной? Лосины. За хлебом? Лосины. Зима? Колготки под лосины — и вперед. Зеленые, фиолетовые, розовые, желтые, золотые — чем ядренее цвета, тем лучше и тем с большей вероятностью ноги девушки становились «гвоздем программы». То есть «гвоздями». Спортивные костюмы
Это сейчас мы надеваем спортивную одежду исключительно в спортзал (ну, ладно, еще на шашлыки), а в те замечательные времена с последнего урока физры в ней совершенно спокойно можно было уйти к подруге в гости на чай, в театр, в кино, да и на дискотеку, чего уж там. Цветные резинки
Особо замороченные подбирали их под цвет лосин. С помощью этого чуда китайской химической промышленности прически наших девушек, а именно: хвосты, косы, «пальмы» и прочие завихрения — переливались всеми цветами радуги. Да и держались настолько прочно, что отпадала необходимость в лаке «Прелесть» — чуде теперь уже отечественной химической промышленности. Джинсы «мальвины»
Джинсы Mawin, или «мальвины», они хлынули к нам вместе с челноками, за какие-то несколько недель заполнив рыночные прилавки на всей территории бывшего СССР. «Мальвины» были на порядок дешевле Levi’s, Montana и Pyramid, поэтому их носили все и везде. В общем-то, потом лейбл на попе мог звучать как угодно, но их все равно называли по-доброму так — «мальвинами».
Сегодня, глядя на эти фотографии, становится смешно. Ну и пусть — это была наша история, наша, прости господи, культура, благодаря которой мы стали такими, какие уж есть. И хотя нас уже не соблазнишь костюмами «абибас» с лампасами, но иногда очень хочется тайком развести пакетик Yupi и вспомнить лихую молодость. Свитер «бойс»
Даже на этом фото видно, как горды за себя девушки из-за того, что носят эти шедевры турецкого ширпотреба. И неважно, что изначально свитер предназначался для мальчиков, а серо-буро-зеленый орнамент не совсем выгодно подчеркивает достоинства женской внешности. Барсетки
Этот аксессуар принадлежал тем, кто постарше, кто уже отходил в бейсболках и перешел, так сказать, на новый уровень. Однако барсетку успешно «сочетали» со спортивным костюмом. Оно и понятно — лазить по замороженным стройкам и «мутить» бизнес в нем все-таки удобнее. В плечах не жмет. Пакеты
Для тех, кто по идеологическим соображениям не мог или не хотел ходить с барсеткой, рынок аксессуаров подготовил — барабанная дробь — полиэтиленовые пакеты. В цветочек, крапинку, полосочку, с красотками в бикини — исключительно в них можно было носить учебники, тетрадки и ручку. К слову, предметы эти владельцам барсеток не пригождались совсем. Олимпийки
Вот в олимпийке — верхней части спортивного костюма — ходить было куда приятнее, поэтому никто не заморачивался и носил ее вместо курток почти до самых холодов. Яркие, под стать лосинам, они так свободно развевались на ветру! А их цветовая гамма «привет, эпилепсия» заметно разбавляла серые будни 90-ых. Но важнее другое — их даже не нужно было гладить! Джинсовые куртки
То ли из-за технического брака, то ли из-за того, что так надо, но ткань этих джинсовых куртецов была настолько плотной, словно их вымачивали в бетонном растворе. Но чего не сделаешь ради моды — мы с трудом натягивали эти бушлаты, манящие символы всего западного мира, и, сдавленные, но не сломленные, шли к ребятам из соседнего двора. Кепки
Если носишь бейсболку, то ты крутой: у тебя тетрис последней версии, можно залезать на гаражи, отбирать мелочь у первоклассников и опаздывать на уроки. На бейсболке обязательно наличие надписи «USA» и орла, расправившего крылья. Все остальные бейсболки — дешевая подделка и попытка примкнуть к клану крутых. Футболки
Футболки — это отдельная песня. Белые, розовые, длинные до колен, с бахромой, в горошек, в полосочку, с Микки Маусом и спасателями Малибу. Но культовой стала, конечно, футболка с Леонардо Ди Каприо времен «Титаника». Если еще и лосины подобрать зачетные, то можно было бесплатно пройти на школьную дискотеку. Конечно, если удавалось опередить 20 других таких же модниц. Значки
«Значков много не бывает» — такой негласный девиз имел место среди молодежи той эпохи. Поэтому значками занималось все мало-мальски пригодное и свободное пространство на рюкзаках, сумках, ремнях, куртках и так далее. С пластмассовых бляшек на нас смотрели Цой, Шварценеггер, «Канай отсюдова», «Хочу пива» и недоумевали: «Что мы здесь делаем?» Платформа
«На них же невозможно ходить!» — воскликнем мы сейчас, но когда это останавливало модниц и модников. В такой обуви было удобно щеголять по развалинам социализма, да и весенний паводок был нестрашен. Кажется, «три метра над уровнем неба» — это как раз про такую обувь. Источник: adme.ru