Это грандиозный успех - президент РК поздравил Ержана Максима

Касым-Жомарт Токаев поздравил 12-летнего Ержана Максима с успешным выступлением на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение - 2019", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Пост с поздравлениями глава государства опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter. – Ержан Максим занял второе место на престижном Детском Евровидении. Это грандиозный успех! Поздравляю тебя, твоих родителей и преподавателей с этой важной победой. Желаю тебе дальнейших успехов! Алға! — написал Касым-Жомарт Токаев на двух языках. Ержан Максим занял второе место