Напомним, житель Уральска Ержан Максим стал финалистом престижного конкурса "Голос. Дети" в Москве. По итогам голосования 10-летняя Микелла Абрамова победила в финале 6 сезона музыкального проекта "Голос. Дети", который прошел в прямом эфире на Первом канале. Микелла - дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Ержан Максим занял второе место. Генеральному директору канала МУЗ-ТВ Арману Давлетьярову очень понравился казахстанец Ержан Максим, поэтому он позвал финалиста проекта "Голос. Дети" на церемонию Премии МУЗ-ТВ 2019 в Москву. Алла Пугачева вручила казахстанцу именную"Золотую звезду". 24 ноября Ержан Максим занял второе место на детском конкурсе "Детское Евровидение - 2019". Первое место завоевала конкурсанта из Польши. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Ержан Максим занял второе место на престижном Детском Евровидении. Это грандиозный успех! Поздравляю тебя, твоих родителей и преподавателей с этой важной победой. Желаю тебе дальнейших успехов! Алға!https://t.co/R7ODAJCGJh— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) November 24, 2019
Это грандиозный успех - президент РК поздравил Ержана Максима
Касым-Жомарт Токаев поздравил 12-летнего Ержана Максима с успешным выступлением на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение - 2019", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Пост с поздравлениями глава государства опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter. – Ержан Максим занял второе место на престижном Детском Евровидении. Это грандиозный успех! Поздравляю тебя, твоих родителей и преподавателей с этой важной победой. Желаю тебе дальнейших успехов! Алға! — написал Касым-Жомарт Токаев на двух языках. Ержан Максим занял второе место