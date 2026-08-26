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Социум

«Это недопустимо»: Токаев высказался о привлечении учителей к ремонтам в школах

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«Это недопустимо»: Токаев высказался о привлечении учителей к ремонтам в школах
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Касым-Жомарт Токаев на Августовской конференции заявил о недопустимости практики, когда педагогов привлекают к ремонтным работам и посторонним мероприятиям. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе выступления глава государства анонсировал масштабную модернизацию образовательной базы данных. Обновлённая платформа объединит все государственные сервисы и позволит существенно снизить административную нагрузку на педагогов.

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- Педагогов надо избавить от бумажной волокиты, бесконечных отчетов, назойливых требований пройти аттестации и прочие бесполезные проверочные процедуры. Нет-нет, появляются сообщения о привлечении учителей к ремонтным работам, разного рода общественным мероприятиям, не имеющим прямого отношения к учебному процессу. Мы давно договорились, что это недопустимо, - заявил президент.

Президент подчеркнул, что Министерству просвещения и региональным управлениям образования необходимо сосредоточиться на своих прямых обязанностях: совершенствовании нормативно-правовой базы, грамотной организации учебного процесса и анализе образовательных программ.

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