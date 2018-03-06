Это проблема безопасности - управление религии о никабах и хиджабах

В Казахстане за ношение никабов и бороды, а также за обряд неке кию хотят внести административное наказание. Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Парламенте, а руководитель управления по делам религий ЗКО рассказал, зачем нужны эти изменения. Иллюстративное фото с сайта yahoo.com По словам руководителя управления по делам религий ЗКО Саялбека ГИЗЗАТОВА, изменения необходимы в целях безопасности, причем озабоченность высказали простые жители Казахстана. - Люди не должны думать, что это нападки на чувства верующих. Это необходимо в целях безопасности, потому что никто не зн