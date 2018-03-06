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Социум

Это проблема безопасности - управление религии о никабах и хиджабах

В Казахстане за ношение никабов и бороды, а также за обряд неке кию хотят внести административное наказание. Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Парламенте, а руководитель управления по делам религий ЗКО рассказал, зачем нужны эти изменения. Иллюстративное фото с сайта yahoo.com По словам руководителя управления по делам религий ЗКО Саялбека ГИЗЗАТОВА, изменения необходимы в целях безопасности, причем озабоченность высказали простые жители Казахстана. - Люди не должны думать, что это нападки на чувства верующих. Это необходимо в целях безопасности, потому что никто не зн
Дана Рахметова
Это проблема безопасности - управление религии о никабах и хиджабах
В Казахстане за ношение никабов и бороды, а также за обряд неке кию хотят внести административное наказание. Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Парламенте, а руководитель управления по делам религий ЗКО рассказал, зачем нужны эти изменения.
Иллюстративное фото с сайта yahoo.com По словам руководителя управления по делам религий ЗКО Саялбека ГИЗЗАТОВА, изменения необходимы в целях безопасности, причем озабоченность высказали простые жители Казахстана. - Люди не должны думать, что это нападки на чувства верующих. Это необходимо в целях безопасности, потому что никто не знает, кто именно скрывается под никабом, женщина там или мужчина,- говорит Саялбек ГИЗЗАТОВ. - За ношение никаба, скрывающего лицо, в первый раз по статье 434 КоАп РК будет предусмотрено наказание в виде предупреждения, а затем штраф до 50 МРП. Штраф может грозить и за бороду, и за ношение коротких штанов. Впрочем, полицейским еще предстоит доказать, что это именно представители деструктивных религиозных течений, а не последовательность моде. Также законопроект рассматривает запрет на обряд "неке кию" (обряд бракосочетания по религиозным канонам Ислама. Проводится служителем мечети или самым старшим в роду членов семейного клана.) вне специально отведенных мест и без наличия свидетельства о регистрации брака. - Это необходимо для защиты прав наших женщин, - говорит руководитель УДР. - Кроме того, предусматривается запрет на получение религиозного образования за рубежом. Делается это для того, чтобы молодые люди не попали в деструктивные религиозные течения, будучи неподготовленными. Можно будет обучаться за рубежом после того, как первое религиозное образование они получат у себя на родине.
деструктивные религиозные течения

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