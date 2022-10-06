Она считает, что её сын, проработавший электромонтёром более 20 лет, не мог допустить халатность, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Место, где рабочего ударило током
В редакцию «МГ» обратилась мама погибшего работника ТОО «ЗапКазРЭК» Любовь Маньшина. Она считает, что следствие идёт не на должном уровне, в деле нет показаний многих свидетелей и нужных документов. Её сын Александр проработал в ТОО «ЗапКазРЭК» 21 год, был опытным сотрудником.
28 июня этого года специалист устранял аварию
на электросети и его ударило током. Александр получил серьёзные ожоги и попал в реанимацию. Спустя десять дней он скончался
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Этот день Любовь Маньшина вспоминает со слезами на глазах.
- Эта так тяжело потерять сына. Каждый день он подвозил меня на работу и забирал обратно домой. Всегда на заднем сидении авто у него лежала спецодежда. Всё случилось настолько неожиданно, что мы никак не смиримся с этой утратой. Когда его ударило током, он находился в выкопанной траншее, соединял зачищенные кабели, в этот момент кто-то подключил ток. Так вот этого человека следствие до сих пор не установило. А он хотел жить, он делал всё для своей семьи и детей, ему было 43 года. Его двухлетний сын по сей день ищет папу, - рассказала Любовь Маньшина.
Мама погибшего говорит, что у него сильно были повреждены ноги, обгорели руки и брюшная полость и сильно обожжено лицо.
- Я его незабинтованным не видела. Экспертиза вынесла решение, что ток прошёл сквозь него, вошёл через правую руку и вышел через обе ноги. Я ничего не говорю, сына навещали с работы, оказывали помощь, но она его не спасла. Делают свой акт РЭК, энергетический надзор и инспекция по охране труда ЗКО, они друг у друга его переписывают, слово в слово. Меня не устраивает, что моего сына делают виновным в этом, якобы 50% вины лежит на нём, как-будто он самовольно полез в траншею без подписания наряда. И остальные 50% (вины - прим. автора) на предприятии, и эту половину вины никто не расписывает. Всё, что нужно было, он соблюдал. Со стороны работодателя была не соблюдена техника безопасности. Его после удара тока выталкивали из траншеи высотой в два метра и там не было даже лестницы. Ещё была подтасована регистрация допуска. В деле есть подозреваемый, он инженер, несмотря на это, дело закрывали за отсутствием состава преступления. Мы обращались во все инстанции и на следующий день дело вновь возобновили. Уже сменился следователь. Но толку пока мы не видим, - говорит женщина.
Со слов Любови, ещё один напарник сына, который получил меньшую степень ожогов при устранении аварии, рассказал, что в начале работ тока не было, а потом он появился.
- Его допросили позже на два месяца, вопрос, почему? Нигде в деле я не вижу, кто включил ток. По правилам это должен быть диспетчер, но нет ни фамилии, ничего, просто слово диспетчер. Говорят, что он был не в спецодежде. Тогда где тот мастер, который допустил его к работе? - задаёт вопросы Любовь. - Я хочу, чтобы нашли виновных! Неужели никто не признается? Как с этим человек будет жить? Это называется убийство, а не ошибка. Тот, кто включил ток или перепутал там что-то. Все сотрудники знают правду и молчат, боятся лишиться работы, я их понимаю. Почему никого не привлекли к ответственности на предприятии? Никто не поймёт, как я страдаю. Что пришлось испытать моему сыну, который провёл десять дней в реанимации. Мой сын не виновен!
Адвокат потерпевшей стороны Рустам Ахметов отметил, что следствие длится более трёх месяцев.
- Сегодня узнал, что следователь прекратила следствие 28 сентября на основании звонка от прокурора. Я был в шоке! Оснований нет прекращать дело, человек признаёт, что вместо заземления он включил напряжение, в результате чего произошла трагедия. 29 сентября прокурор написала следователю, чтобы в полном объёме его расследовали. Теперь всё вновь возобновили, - пояснил он.
Между тем в ТОО «ЗапКазРЭК» сообщили, что служебное расследование по трагическому случаю завершено.
- Расследование проводилось специальной комиссией, созданной инспекцией по труду, по результатам которой 50% вины на пострадавшем и 50% вины на предприятии. Погибший был очень хорошим человеком, в коллективе его все уважали и знали, но всё таки он нарушил технику безопасности, - пояснили ТОО «ЗапКазРЭК.
В департаменте полиции ЗКО пообещали предоставить комментарий позже.
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