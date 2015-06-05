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Шоу-бизнес

Этот 8-летний мальчик терпел издевательства и отращивал длинные волосы для очень благородной цели

Два с половиной года назад, тогда ещё 6-летний Кристиан МакФилами (Christian McPhilamy) из Флориды решил отращивать длинные волосы сообщает Ультрамарин. За это он подвергался нападкам в школе, его постоянно дразнили и принимали за девочку, но за всё это время он ни разу не думал подстричься, ведь у него была цель – отрастить волосы до 25 см и пожертвовать их на парики для детей больных раком. Когда Кристиану было 6 лет, он был вдохновлен рекламой детской больницы, занимающейся исследованием рака. "Некоторые люди обращались ко мне как к девочке, это было неприятно, но это никогда не мешало мне
gorod
Этот 8-летний мальчик терпел издевательства и отращивал длинные волосы для очень благородной цели
Два с половиной года назад, тогда ещё 6-летний Кристиан МакФилами (Christian McPhilamy) из Флориды решил отращивать длинные волосы сообщает Ультрамарин. За это он подвергался нападкам в школе, его постоянно дразнили и принимали за девочку, но за всё это время он ни разу не думал подстричься, ведь у него была цель – отрастить волосы до 25 см и пожертвовать их на парики для детей больных раком. Когда Кристиану было 6 лет, он был вдохновлен рекламой детской больницы, занимающейся исследованием рака. "Некоторые люди обращались ко мне как к девочке, это было неприятно, но это никогда не мешало мне завершить свою миссию и пожертвовать волосы для детей, которые их потеряли". 
В течение 2,5 лет Кристиан терпел издевательства от сверстников из-за того, что он носил длинные волосы и был похож на девочку.
В течение 2,5 лет Кристиан терпел издевательства от сверстников из-за того, что он носил длинные волосы и был похож на девочку.
 В течение 2,5 лет Кристиан терпел издевательства от сверстников из-за того, что он носил длинные волосы и был похож на девочку.
Но у него была благородная цель - он хотел пожертвовать свои длинные волосы на парики для детей, страдающих от рака.
Но у него была благородная цель - он хотел пожертвовать свои длинные волосы на парики для детей, страдающих от рака.
 Но у него была благородная цель - он хотел пожертвовать свои длинные волосы на парики для детей, страдающих от рака.
Некоторые дети дразнили Кристиана и называли девочкой, когда видели его волосы.
Некоторые дети дразнили Кристиана и называли девочкой, когда видели его волосы.
 Некоторые дети дразнили Кристиана и называли девочкой, когда видели его волосы.
Даже взрослые пытались убедить его подстричь волосы...
Даже взрослые пытались убедить его подстричь волосы...
 Даже взрослые пытались убедить его подстричь волосы...
...Но затем извинялись, когда он объяснял им свою цель.
...Но затем извинялись, когда он объяснял им свою цель.
 ...Но затем извинялись, когда он объяснял им свою цель.
Конечно издевательства обижали мальчика, но это не помешало ему!
Конечно издевательства обижали мальчика, но это не помешало ему!
 Конечно издевательства обижали мальчика, но это не помешало ему!
После 2,5 лет отращивания волос, отец Кристиана состриг с его головы четыре 25-сантиметровых хвостика, которые мальчик пожертвовал детям, больным раком.
После 2,5 лет отращивания волос, отец Кристиана состриг с его головы четыре 25-сантиметровых хвостика, которые мальчик пожертвовал детям, больным раком.
 После 2,5 лет отращивания волос, отец Кристиана состриг с его головы четыре 25-сантиметровых хвостика, которые мальчик пожертвовал детям, больным раком.
Кристиан отличный пример для каждого из нас!
Кристиан отличный пример для каждого из нас!
 Кристиан отличный пример для каждого из нас!              

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