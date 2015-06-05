Этот 8-летний мальчик терпел издевательства и отращивал длинные волосы для очень благородной цели

Два с половиной года назад, тогда ещё 6-летний Кристиан МакФилами (Christian McPhilamy) из Флориды решил отращивать длинные волосы сообщает Ультрамарин. За это он подвергался нападкам в школе, его постоянно дразнили и принимали за девочку, но за всё это время он ни разу не думал подстричься, ведь у него была цель – отрастить волосы до 25 см и пожертвовать их на парики для детей больных раком. Когда Кристиану было 6 лет, он был вдохновлен рекламой детской больницы, занимающейся исследованием рака. "Некоторые люди обращались ко мне как к девочке, это было неприятно, но это никогда не мешало мне