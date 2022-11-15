- Мандарины - это тот товар, который не является базовой потребностью. Не помню, входит ли мандарин в состав инфляции, в отчёт которой вошли более 550 продуктов питания. Но есть и куча других продуктов, которые люди покупают в меньшей степени, от этого не зависят базовые потребности жизни. Здесь на цены на мандарины ссылаться не стоит. Самое главное - обеспечение стабильности базовых продуктов, в том числе социально значимых продовольственных товаров, - сказал Алибек Куантыров в кулуарах правительства.По его словам, рост цен на некоторые товары перед новогодними праздниками - сезонный фактор. И перед Новым годом, отметил министр, казахстанцам не нужно «создавать инфляционные ожидания». К слову, бывший министр национальной экономики запомнился казахстанцам, когда в ноябре 2021 года сказал, что в месяц его семья тратит на еду 50-60 тысяч тенге. А летом этого года он посоветовал гражданам «оптимизировать лишние траты». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Этот товар не является базовой потребностью - Куантыров о мандаринах за 2500 тенге
Министр национальной экономики Алибек Куантыров высказался по поводу высоких цен на мандарины в Казахстане, передаёт Informburo.kz. Изображение с сайта Pixabay В магазинах их продают за 2 000 - 2 500 тенге за килограмм, на рынках - за 1 800 тенге. В декабре 2021 года на столичном рынке мандарины из Турции и Пакистана продавали по цене от 900 тенге. Говоря о росте инфляции, не стоит ссылаться на мандарины, заявил глава Минэкономики. - Мандарины - это тот товар, который не является базовой потребностью. Не помню, входит ли мандарин в состав инфляции, в отчёт которой вошли более 550 продуктов пит