Этот товар не является базовой потребностью - Куантыров о мандаринах за 2500 тенге

Министр национальной экономики Алибек Куантыров высказался по поводу высоких цен на мандарины в Казахстане, передаёт Informburo.kz. Изображение с сайта Pixabay В магазинах их продают за 2 000 - 2 500 тенге за килограмм, на рынках - за 1 800 тенге. В декабре 2021 года на столичном рынке мандарины из Турции и Пакистана продавали по цене от 900 тенге. Говоря о росте инфляции, не стоит ссылаться на мандарины, заявил глава Минэкономики. - Мандарины - это тот товар, который не является базовой потребностью. Не помню, входит ли мандарин в состав инфляции, в отчёт которой вошли более 550 продуктов пит