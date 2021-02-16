Иллюстративное фото из архива "МГ" Уральск состоит из четырех поселковых и сельских округов, 10 населенных пунктов, 40 микрорайонов, 1397 улиц и проездов. По словам акима города Абата Шыныбекова, общая протяженность уличных дорог составляет 615 километров. – По городу насчитывается около 500 дворов и 1300 многоэтажных домов. Качественная санитарная очистка улично-дорожной сети, придомовых территорий зависит от слаженной работы всех коммунальных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса в сфере ЖКХ. Для контроля качества уборки улично-дорожных сетей и оперативной мобилизации техники и людских ресурсов, территория областного центра разделена на пять частей. Внедрена GPS-система мониторинга качества уборки города. Для конкретной реализации принятых правил благоустройства работают мониторинговые группы, запускаем систему наблюдения и оповещения «Чистый город» по программе CleanCity, - рассказал градоначальник. К слову, подрядные организации, обеспечивающие чистоту и вывоз мусора в городе, за последние два года приобрели 43 единицы коммунальной техники, в этом году планируется дополнить их еще 15 единицами. – Для организации рациональной и экологически безопасной системы сбора коммунальных отходов, предусматривающей раздельный сбор, хранение, регулярный вывоз, переработку, утилизацию опасных компонентов завершается проект рекультивации полигона ТБО, запустили цех по переработке полиэтилена. На 470 контейнерных площадках города установлено 3100 контейнеров, из них 600 штук мы установили в 2020 году. В этом году продолжим благоустройство и ремонт контейнерных площадок и установим тысячу новых евроконтейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов, - добавил Абат Шыныбеков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании