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Шоу-бизнес

Евровидение 2015. Финал

Победителем песенного конкурса "Евровидение 2015", финал которого состоялся 23 мая в Вене, стал представитель Швеции Монс Зельмерлёв. Представитель Швеции Монс Зельмерлёв стал победителем 60-песенного конкурса "Евровидение-2015", финал которого прошел в столице Австрии в субботу вечером 23 мая. Второе место заняла российская исполнительница Полина Гагарина. Шведский певец, исполнивший песню Heroes («Герои»), по результатам зрительского голосования, набрал 365 баллов. Полина Гагарина набрала 303 балла. Подробнее о финале можно прочитать тут.
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Евровидение 2015. Финал
STST_2015_J04490.JPG
STST_2015_J04490.JPG
Победителем песенного конкурса "Евровидение 2015", финал которого состоялся 23 мая в Вене, стал представитель Швеции Монс Зельмерлёв. Представитель Швеции Монс Зельмерлёв стал победителем 60-песенного конкурса "Евровидение-2015", финал которого прошел в столице Австрии в субботу вечером 23 мая. Второе место заняла российская исполнительница Полина Гагарина. Шведский певец, исполнивший песню Heroes («Герои»), по результатам зрительского голосования, набрал 365 баллов. Полина Гагарина набрала 303 балла. Подробнее о финале можно прочитать тут.

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