Евровидение 2015. Финал

Победителем песенного конкурса "Евровидение 2015", финал которого состоялся 23 мая в Вене, стал представитель Швеции Монс Зельмерлёв. Представитель Швеции Монс Зельмерлёв стал победителем 60-песенного конкурса "Евровидение-2015", финал которого прошел в столице Австрии в субботу вечером 23 мая. Второе место заняла российская исполнительница Полина Гагарина. Шведский певец, исполнивший песню Heroes («Герои»), по результатам зрительского голосования, набрал 365 баллов. Полина Гагарина набрала 303 балла. Подробнее о финале можно прочитать тут.