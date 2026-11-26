Во время обысков оперативники изъяли свыше 800 поддельных документов и технику для их печати.

В Атырауской области полицейские перекрыли канал изготовления и продажи поддельных служебных удостоверений государственных и силовых ведомств, сообщает Polisia.kz. Во время обысков оперативники изъяли свыше 800 фальшивых документов и технику для их печати.

Как рассказали в МВД, всё началось 23 ноября, когда патрульные остановили автомобиль Lexus 470 с четырьмя мужчинами в салоне. При осмотре машины нашли предмет, похожий на макет пистолета, и удостоверение сотрудника КНБ, которое оказалось поддельным. Выяснилось, что один из пассажиров покупал фальшивки у 39-летнего жителя региона.

Во время обыска дома у предполагаемого изготовителя полицейские обнаружили 803 поддельных служебных удостоверения различных ведомств:

606 - КНБ;

95 - МВД;

47 - органов государственных доходов;

46 - прокуратуры;

9 - антикоррупционной службы.

Также у мужчины изъяли 367 эмблем КНБ, печать, компьютеры, принтер, жёсткий диск и другие материалы, предположительно использовавшиеся для подделки документов.