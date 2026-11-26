Токаев создал комиссию по реформированию госуправления в Казахстане

Комиссия будет вырабатывать новые подходы к работе системы госуправления и рассматривать предложения для подготовки комплексного плана реформ в Казахстане.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления" и утвердил состав профильной комиссии при главе государства, сообщает пресс-служба Акорды.

- Комиссия по вопросам реформирования государственного управления создана в целях выработки направлений и подходов к реформированию системы государственного управления, а также рассмотрения системных предложений для разработки комплексного плана реформирования государственного управления в Республике Казахстан, - пояснили в пресс-службе.

Функции рабочего органа возложены на Агентство по стратегическому планированию и реформам РК. В заседаниях также смогут участвовать представители заинтересованных центральных и местных исполнительных органов, а также других организаций.

Всего в состав комиссии вошел 21 человек - руководители госорганов, депутаты Курултая и члены Қазақстан Халық Кеңесі: