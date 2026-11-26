Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления" и утвердил состав профильной комиссии при главе государства, сообщает пресс-служба Акорды.
- Комиссия по вопросам реформирования государственного управления создана в целях выработки направлений и подходов к реформированию системы государственного управления, а также рассмотрения системных предложений для разработки комплексного плана реформирования государственного управления в Республике Казахстан, - пояснили в пресс-службе.
Функции рабочего органа возложены на Агентство по стратегическому планированию и реформам РК. В заседаниях также смогут участвовать представители заинтересованных центральных и местных исполнительных органов, а также других организаций.
Всего в состав комиссии вошел 21 человек - руководители госорганов, депутаты Курултая и члены Қазақстан Халық Кеңесі:
- Скляр Роман Васильевич - руководитель Администрации президента Республики Казахстан, председатель;
- Иргалиев Асет Арманович - советник президента - председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, заместитель председателя;
- Смаилов Алихан Асханович - председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан;
- Койшыбаев Галымжан Тельманович - заместитель премьер-министра - руководитель Аппарата правительства Республики Казахстан;
- Жумангарин Серик Макашевич - заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Республики Казахстан;
- Мадиев Жаслан Хасенович - заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан;
- Жиенбаев Ержан Нурланович - заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан;
- Есекеев Куанышбек Бакытбекович - помощник президента Республики Казахстан;
- Жазықбай Дархан Медеғалиұлы - председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;
- Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович - министр юстиции Республики Казахстан;
- Касымбек Женис Махмудулы - аким города Астаны;
- Ахметжанов Марат Муратович - аким Акмолинской области;
- Сатыбалды Дархан Амангелдыулы - аким города Алматы;
- Акчулаков Болат Уралович - аким Атырауской области;
- Байманов Шахмардан Аскарович - депутат Курултая Республики Казахстан, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности;
- Есимханов Сунгат Куатович - депутат Курултая Республики Казахстан, заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике;
- Каринова Шолпан Танаткызы - депутат Курултая Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию;
- Смышляева Екатерина Васильевна - депутат Курултая Республики Казахстан, заместитель председателя Комитета по цифровизации, инновациям и науке;
- Лукин Андрей Иванович - член Қазақстан Халық Кеңесі;
- Мусин Багдат Батырбекович - член Қазақстан Халық Кеңесі;
- Шаимова Айгуль Амантаевна - заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, секретарь.